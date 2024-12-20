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В Магнитогорске завершена рекультивация крупной свалки

2:31
Экономика

Работы по рекультивации Магнитогорской левобережной свалки завершены.

мусор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
мусор

В ходе работ, которые проводил "Росатом Экологический интегратор" в рамках федерального проекта "Чистый воздух", применялись наилучшие решения по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Благодаря этому около полумиллиона человек, которые проживают в прилегающих районах Челябинской области, смогут жить в лучших условиях.

В рамках работ удалось переместить более 700 тыс. кубометров отходов, Для защиты окружающей среды от опасного воздействия продуктов разложения отходов был построен рекультивационный защитный экран общей площадью 301 тыс. квадратных метров, который предотвращает попадание поверхностного стока в толщу тела отходов и выход газа в атмосферу. Экран засыпан плодородным слоем земли, засеянным семенами трав.

В рамках работ были установлены системы сбора, отведения и очистки фильтрата на очистных сооружениях, а также утилизации биогаза.

Как отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии ГК "Росатом" А. В. Лебедев, работы были выполнены в срок с применением лучших технологических решений, которые существенно снизили нагрузку на атмосферу.

Теперь же территория площадью более 59 га может быть использована для различных нужд города. В частности, после реализации аналогичного проекта в Челябинске на территории бывшей городской свалки построили оранжерею.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что рекультивация магнитогорской свалки позволила снизить выбросы в атмосферу на 17 тысяч тонн в год.

"Высоко оцениваю результаты совместной работы с "Росатомом" в этом направлении. Рекультивация свалок не только улучшила ситуацию в двух крупнейших городах региона здесь и сейчас — она задала новый вектор развития городского пространства на месте бывших мусорных полигонов", — подчеркнул Текслер.

На Магнитогорской городской свалке за 65 лет накопилось более 5 млн тонн бытовых отходов, поскольку она расположена в черте города, то существенно отравляла атмосферу. Работы по рекультивации проводились с мая прошлого года по декабрь 2024 года.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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