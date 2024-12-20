Доели салаты — купили смартфон! Как можно сэкономить на новогодних блюдах

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Михаил Тегин предложил россиянам нестандартный способ сэкономить после праздников. По его мнению, если доедать новогодние блюда вплоть до 9 января, можно сохранить около двух тысяч рублей. Об этом пишет Газета.Ru.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain новогодний стол

Специалист подсчитал, что расходы на праздничный стол в среднем составят от 8 до 10 тысяч рублей. Отказавшись от готовки новых блюд в первые дни января, можно снизить траты и рационально использовать уже купленные продукты.

Экономист также отметил, что отложенные средства пригодятся в январе, когда из-за короткого рабочего месяца зарплата может прийти не в полном объёме.

Сэкономленные деньги можно потратить на полезные покупки для дома или на личное развитие, например, приобрести книгу или обновить гаджет.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



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