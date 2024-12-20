Ушли одни — пришли другие: Путин заявил о взлёте отечественного бизнеса после ухода иностранных компаний из РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что уход зарубежных компаний с российского рынка послужил стимулом для развития отечественного предпринимательства.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Он пояснил, что после того как многие иностранные бренды покинули страну, российские бизнесмены начали активнее создавать аналоги этих товаров.

По словам президента, необходимость замещения импорта привела к развитию исследований и привлечению научных институтов и институтов развития. Это, в свою очередь, укрепило технологический суверенитет страны.

Прямая линия с Владимиром Путиным ежегодно позволяет гражданам получить ответы на актуальные вопросы и узнать мнение главы государства по ключевым вопросам внутренней и внешней политики.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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