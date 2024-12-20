Ушли одни — пришли другие: Путин заявил о взлёте отечественного бизнеса после ухода иностранных компаний из РФ

Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что уход зарубежных компаний с российского рынка послужил стимулом для развития отечественного предпринимательства.
Он пояснил, что после того как многие иностранные бренды покинули страну, российские бизнесмены начали активнее создавать аналоги этих товаров.
По словам президента, необходимость замещения импорта привела к развитию исследований и привлечению научных институтов и институтов развития. Это, в свою очередь, укрепило технологический суверенитет страны.
Прямая линия с Владимиром Путиным ежегодно позволяет гражданам получить ответы на актуальные вопросы и узнать мнение главы государства по ключевым вопросам внутренней и внешней политики.
Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
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