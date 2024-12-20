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Молдавия обвинила Газпром в отказе от поставок газа в Приднестровье

0:45
Экономика

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что российская компания "Газпром" якобы не выполняет свои обязательства по поставкам газа в Приднестровье.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Санду отметила, что между "Молдовагаз" и "Газпромом" существует соглашение, согласно которому поставки газа в Приднестровье должны осуществляться независимо от маршрута транзита.

По её словам, технически это возможно, но "Газпром", по всей видимости, не стремится выполнять свои обязательства. Она подчеркнула, что ситуация с газоснабжением в регионе остаётся сложной.

"Технические возможности существуют, но "Газпром", похоже, не стремится исполнять свои обязательства", — цитирует президента Молдавии РИА Новости.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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