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Роскосмос теперь может занимать деньги у населения

1:01
Экономика

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который позволяет "Роскосмосу" выпускать облигации, в том числе необеспеченные. Об этом сообщает РИА Новости.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Согласно новому закону, "Роскосмос" сможет привлекать средства населения и юридических лиц для финансирования своих инвестиционных проектов в области космической деятельности, что позволит сократить зависимость от бюджетных средств. Решения по облигациям будет принимать наблюдательный совет госкорпорации.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подчеркнул, что принятие этого закона поможет России укрепить свои позиции в космической отрасли и сохранить лидерство на международной арене.

Привлеченные средства будут направлены на строительство новых космических аппаратов, внедрение инновационных технологий и развитие масштабного производства спутников.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» (сокращённое название — Госкорпора́ция «Роско́смос») — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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