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Кому и как теперь можно платить за российский газ? Подробности нового указа Путина

0:42
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает иностранным покупателям оплачивать российский газ не только через Газпромбанк. Об этом сообщает РИА Новости.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Согласно указу, его действие будет длиться до 1 апреля 2025 года. Ранее президент отменил требование, обязывающее иностранных покупателей оплачивать газ исключительно через Газпромбанк, до снятия с него санкций.

Теперь, по словам указа, обязательство по оплате будет считаться выполненным, если средства в рублях будут зачислены на рублёвый счёт, открытый российским поставщиком в российской кредитной организации.

Уточнения

Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Головной офис расположен в Москве.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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