Кому и как теперь можно платить за российский газ? Подробности нового указа Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает иностранным покупателям оплачивать российский газ не только через Газпромбанк. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно указу, его действие будет длиться до 1 апреля 2025 года. Ранее президент отменил требование, обязывающее иностранных покупателей оплачивать газ исключительно через Газпромбанк, до снятия с него санкций.
Теперь, по словам указа, обязательство по оплате будет считаться выполненным, если средства в рублях будут зачислены на рублёвый счёт, открытый российским поставщиком в российской кредитной организации.
Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Головной офис расположен в Москве.
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