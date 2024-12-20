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Как купить жильё в ипотеку на вторичном рынке выгодно

1:06
Экономика

Приобрести квартиру на вторичном рынке с выгодной ипотечной ставкой возможно, если ее выкупить у предыдущего собственника по ставке, согласованной с продавцом.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Об этом заявил ипотечный брокер и эксперт в области недвижимости Дмитрий Ракута в интервью URA.RU:

"Если продавец сам покупал квартиру три года назад, его ставка существенно ниже той, по которой кредит выдадут сейчас. Выкупить у него квартиру с такой ипотекой выгоднее даже с учетом комиссии, которую нужно будет доплатить банку, — около 1% от суммы сделки".

В настоящее время рыночные ставки по жилищным кредитам без государственной поддержки достигают 30%. Банки заранее повышают эти ставки, не дожидаясь очередного повышения ключевой ставки Центрального банка. Кроме того, изменились критерии оценки заемщиков, что привело к уменьшению доли одобряемых заявок вдвое. В результате доля сделок с ипотекой на вторичном рынке упала с 90% до 20% за последние два года, отметил эксперт.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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