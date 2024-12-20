В России на дженерики оземпика потратили почти 6 млрд рублей

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение первых десяти месяцев 2024 года россияне потратили 5,9 миллиарда рублей на приобретение свыше 1 миллиона упаковок отечественных дженериков препарата оземпик (международное непатентованное название – семаглутид).

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

Эти данные предоставлены статистической компанией DSM Group, с которой ознакомились "Ведомости". Речь идет о препаратах «Семавик» от компании "Герофарм" и "Квинсента" от "Промомеда". Оригинальный препарат оземпик с декабря прошлого года больше не поставляется в Россию.

Продажи препаратов этой группы достигли рекордного уровня за десять месяцев 2024 года, что стало значительным событием с момента появления оземпика на российском рынке в 2020 году.

Для сравнения, в январе – октябре 2023 года российские аптеки заработали лишь 297 миллионов рублей на продаже 20 174 упаковок оземпика. В 2022 году за тот же период потребители потратили 1,9 миллиарда рублей, что соответствует продаже 256 493 упаковок; в 2021 году объем продаж составил 758 миллионов рублей, а в 2020 году — всего 76 миллионов рублей.

Таким образом, текущие результаты демонстрируют яркий рост интереса россиян к дженерикам семаглутида.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения. Препарат входит в перечень ЖНВЛП.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.