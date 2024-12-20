Почему рис в Японии стал дороже на 63,6%

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на рис, который является основой японского рациона питания, в ноябре увеличились на 63,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Об этом сообщает статистика, опубликованная Министерством по административным делам и коммуникациям Японии.

Эти темпы роста являются рекордными с 1971 года, когда правительство начало вести учет в текущей статистической форме. Согласно данным министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, в октябре рост цен на рис составил 58,9%.

Причины увеличения цен кроются в нехватке риса, возникшей летом из-за череды стихийных бедствий и неудачного урожая. Это спровоцировало ажиотажный спрос населения и, как следствие, дальнейший рост цен. Осенний период также был отмечен высокими ценами, которые остались на уровне, обусловленном увеличением транспортных расходов и возрастанием оплаты труда в сельском хозяйстве.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.