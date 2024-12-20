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Рождество американцев в опасности: рабочие Amazon начали забастовку

2:23
Экономика

Работники Amazon в семи американских городах, включая Нью-Йорк, Атланту и Сан-Франциско, начали забастовку, заявляя о несправедливом обращении со стороны компании, сообщает Reuters.

штаб-квартир Amazon
Фото: U.S. military by Tim D. Godbee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
штаб-квартир Amazon

Акция, которую представители профсоюза Teamsters называют крупнейшей в истории против Amazon, совпала с пиком рождественского шопинга. Однако сам гигант электронной коммерции уверен: на его операциях это едва скажется.

Мнения рабочих и ответ Amazon

Сотрудники жалуются на чрезмерные нагрузки и небезопасные условия труда.

"Amazon делает вид, что квот нет, но они существуют и заставляют нас работать за пределами физических возможностей", — сообщил 63-летний курьер Джордан Сорефф из Нью-Йорка.

Amazon, в свою очередь, настаивает, что предлагает конкурентные зарплаты и использует автоматизацию для снижения травматизма. Более того, компания заявляет, что Teamsters намеренно вводит общественность в заблуждение, угрожая и запугивая сотрудников для участия в протестах.

Нарастающее напряжение

Забастовки в Amazon — лишь часть широкой волны протестов в США. Работники Starbucks, Boeing и других крупных компаний уже добились уступок. Однако Amazon остается стойким противником профсоюзов. Даже после первой в 2022 году успешной попытки профсоюзизации на складе в Стейтен-Айленде, компания продолжает оспаривать результаты в суде.

Международная поддержка

Забастовка получила поддержку не только в США: немецкий профсоюз работников услуг организовал акции солидарности на складах Amazon по всей стране. Работники Whole Foods в Филадельфии также подали заявку на проведение выборов для создания профсоюза — первый случай с момента покупки сети Amazon в 2017 году.

Реальная угроза или преувеличение?

Несмотря на размах акции, её масштаб остается спорным. Например, из более чем 800 тысяч сотрудников Amazon в США к забастовке присоединилось лишь небольшое число. Аналитики предполагают, что возможны лишь незначительные задержки, но они не повлияют на работу компании.

Уточнения

Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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