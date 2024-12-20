Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии в Баниясе прекратил работу из-за прекращения поставок сырой нефти из Ирана.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ НПЗ

По данным Financial Times, генеральный директор завода Ибрагим Мусаллем сообщил, что последняя партия топлива была произведена 13 декабря.

"Мы проводим кратковременное техническое обслуживание, чтобы быть готовыми к возобновлению поставок", — подчеркнул Мусаллем.

Завод обычно перерабатывал от 90 до 100 тысяч баррелей нефти в сутки.

Санкции и надежды на будущее

Новое руководство Сирии надеется на снятие международных санкций, что позволит диверсифицировать источники импорта нефти. Если это произойдет, НПЗ сможет закупать сырье не только из Ирана, но и из других стран, а также обновлять оборудование.

По словам Мусаллема, текущие запасы топлива находятся на стабильном уровне, и ситуация на внутреннем рынке контролируется.

Зависимость от Ирана

На протяжении многих лет Сирия импортировала 90% сырой нефти из Ирана, а оставшиеся 10% добывались внутри страны. Помимо Банияса, в стране действует еще один НПЗ в Хомсе, но его мощности значительно меньше.

Уточнения

Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.



Си́рия (араб. سُورِيَا‎), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎‎) — государство на Ближнем Востоке.



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