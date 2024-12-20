Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии в Баниясе прекратил работу из-за прекращения поставок сырой нефти из Ирана.
По данным Financial Times, генеральный директор завода Ибрагим Мусаллем сообщил, что последняя партия топлива была произведена 13 декабря.
"Мы проводим кратковременное техническое обслуживание, чтобы быть готовыми к возобновлению поставок", — подчеркнул Мусаллем.
Завод обычно перерабатывал от 90 до 100 тысяч баррелей нефти в сутки.
Новое руководство Сирии надеется на снятие международных санкций, что позволит диверсифицировать источники импорта нефти. Если это произойдет, НПЗ сможет закупать сырье не только из Ирана, но и из других стран, а также обновлять оборудование.
По словам Мусаллема, текущие запасы топлива находятся на стабильном уровне, и ситуация на внутреннем рынке контролируется.
На протяжении многих лет Сирия импортировала 90% сырой нефти из Ирана, а оставшиеся 10% добывались внутри страны. Помимо Банияса, в стране действует еще один НПЗ в Хомсе, но его мощности значительно меньше.
Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.
Си́рия (араб. سُورِيَا), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ) — государство на Ближнем Востоке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.