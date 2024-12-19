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В США осознали несовершенство санкций против российского газа

1:47
Экономика

США сделали исключение для Венгрии из санкций против Газпромбанка, что позволило стране продолжать оплачивать поставки российского газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

Что сказал министр?

"Сегодня они предоставили освобождение от газовых платежей, связанных с Газпромбанком, что является хорошей новостью", — отметил Петер Сийярто.

Однако дипломат также добавил, что Венгрия, сотрудничая с соседними странами, разработала альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции, но позволяет осуществлять необходимые транзакции.

Почему Венгрия оказалась в центре внимания?

Венгрия — одна из стран Евросоюза, которая активно поддерживает энергетическое сотрудничество с Россией. Несмотря на общий курс ЕС на ограничение связей с Москвой, Будапешт неоднократно заявлял о своём приоритете — обеспечение энергетической безопасности.

Исключение, сделанное США, стало важным сигналом. Это не только шаг навстречу Венгрии, но и попытка смягчить напряжённость, вызванную строгими санкционными мерами.

Альтернативы санкционному давлению

На фоне энергетического кризиса в Европе поиск обходных путей оплаты за энергоресурсы становится всё более актуальным. Венгрия, судя по словам Сийярто, уже готова к действиям, которые обеспечат стабильность поставок.

Как именно будут работать альтернативные механизмы оплаты — остаётся вопросом. Однако факт разработки таких решений подчёркивает, что для стран, сильно зависящих от российского газа, санкции ЕС и США становятся серьёзным вызовом.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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