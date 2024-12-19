В США осознали несовершенство санкций против российского газа

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

США сделали исключение для Венгрии из санкций против Газпромбанка, что позволило стране продолжать оплачивать поставки российского газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Что сказал министр?

"Сегодня они предоставили освобождение от газовых платежей, связанных с Газпромбанком, что является хорошей новостью", — отметил Петер Сийярто.

Однако дипломат также добавил, что Венгрия, сотрудничая с соседними странами, разработала альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции, но позволяет осуществлять необходимые транзакции.

Почему Венгрия оказалась в центре внимания?

Венгрия — одна из стран Евросоюза, которая активно поддерживает энергетическое сотрудничество с Россией. Несмотря на общий курс ЕС на ограничение связей с Москвой, Будапешт неоднократно заявлял о своём приоритете — обеспечение энергетической безопасности.

Исключение, сделанное США, стало важным сигналом. Это не только шаг навстречу Венгрии, но и попытка смягчить напряжённость, вызванную строгими санкционными мерами.

Альтернативы санкционному давлению

На фоне энергетического кризиса в Европе поиск обходных путей оплаты за энергоресурсы становится всё более актуальным. Венгрия, судя по словам Сийярто, уже готова к действиям, которые обеспечат стабильность поставок.

Как именно будут работать альтернативные механизмы оплаты — остаётся вопросом. Однако факт разработки таких решений подчёркивает, что для стран, сильно зависящих от российского газа, санкции ЕС и США становятся серьёзным вызовом.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.



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