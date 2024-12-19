Банные веники из Удмуртии покорили сердца людей по всему миру

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт банных веников из Удмуртии удивил весь мир. Поставки за границу увеличились в полтора раза, и теперь эти экологичные изделия из дуба, берёзы, липы и других деревьев пользуются спросом от Европы до Америки.

Фото: commons.wikimedia.org by Tulikivi2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Банный веник

География поставок

По данным Россельхознадзора, с января по середину декабря 2024 года из Удмуртии было отправлено 49,8 тысячи банных веников. Продукция нашла своих покупателей в таких странах, как Казахстан, ОАЭ, Австрия, Индонезия, Аргентина, Великобритания, США, Канада, Чехия и Израиль. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 31,76 тысячи изделий, что демонстрирует рост на 1,5 раза.

Качество — на первом месте

Контроль качества — одна из ключевых причин успеха удмуртской продукции за рубежом. 16 декабря специалисты Россельхознадзора проверили очередную партию из 1,65 тысячи веников, отправленных в Казахстан. Лабораторные исследования подтвердили, что продукция свободна от карантинных вредителей, и владелец партии получил фитосанитарный сертификат, сообщает udm-info.ru.

Популярность традиций

Традиционные банные ритуалы всё чаще привлекают жителей других стран. В Европе и Америке баня становится символом здорового образа жизни и релаксации, а натуральные веники из Удмуртии становятся обязательным элементом этого процесса.

Уточнения

Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum,balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).



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