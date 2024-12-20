Путин разрешил иностранцам платить за газ в других банках

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранцы смогут перечислять рубли в качестве оплаты за российский газ на счета поставщиков не только в Газпромбанк (ГПБ), но и в другие банки до 1 апреля 2025 года.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин подписывает документы

Это указано в документе, подписанном президентом Владимиром Путиным, который опубликован на портале правовых актов.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил РБК, что в ответ на многочисленные запросы иностранных покупателей газа президент дал отсрочку выполнения платежей на счета в уполномоченном банке до 1 апреля, чтобы дать возможность предпринять меры по смягчению или отмене ограничений против Газпромбанка.

Уточнения

Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.





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