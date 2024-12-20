Путин разрешил иностранцам платить за газ в других банках

Иностранцы смогут перечислять рубли в качестве оплаты за российский газ на счета поставщиков не только в Газпромбанк (ГПБ), но и в другие банки до 1 апреля 2025 года.
Это указано в документе, подписанном президентом Владимиром Путиным, который опубликован на портале правовых актов.
Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил РБК, что в ответ на многочисленные запросы иностранных покупателей газа президент дал отсрочку выполнения платежей на счета в уполномоченном банке до 1 апреля, чтобы дать возможность предпринять меры по смягчению или отмене ограничений против Газпромбанка.
Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.
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