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Британская The Guardian рассказала о последствиях работы модераторов Facebook** в Кении

2:57
Экономика

В ходе судебного разбирательства против компаний Meta* Facebook** и Samasource Kenya, которая является аутсорсинговой компанией, выяснилось, что у некоторых модераторов социальной сети в Кении было диагностировано тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство.

Профвыгорание
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
Профвыгорание

Его причиной стал просмотр шокирующего контента в социальных сетях. Около 40 бывших сотрудников начали злоупотреблять алкоголем, наркотиками и снотворными. Некоторые из них сообщили о распаде семей и потере сексуального влечения.

Этот случай демонстрирует последствия бума социальных сетей. Он показывает, насколько дорого обходится защита пользователей от ужасного контента, который публикуют некоторые пользователи. И для этого порой требуется всё больше модерации.

Согласно документам, изученным The Guardian, с 2019 по 2023 год модераторы из Кении получали зарплату в восемь раз меньше, чем их коллеги в США.

Ситуацию прокомментировал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В интервью Pravda.Ru он также рассказал о специфике работы модератора, о том, кто именно подойдет для такой сферы деятельности и зарплатных ожиданиях.

По словам эксперта, модерация — психологически сложная работа, эмоциональным она точно не подойдет. Такая работа не для тех, кто не привык следовать инструкции. Здесь много монотонности и рутины. Профвыгорание наступает через 3-4 месяца или максимум через полтора года. Достаточно "сложный" объем информации требует специальных навыков и стрессоустойчивости. К "долгоиграющим" рабочим местам модерацию никак нельзя отнести.

И работодатель, конечно же, понимает всю серьезность и сложность данной работы. Соответственно, в России оплата намного выше, так как рынок труда достаточно конкурентен, нежели в Кении.

"Люди согласны работать за такие низкие зарплаты в этой африканской стране от безысходности, потому что нет альтернатив, и эта зарплата для них является в достаточной степени важным факторов для выживания в целом", — отметил Мариничев.

Если рассмотреть "вопрос перераспределения благ в обществе в рамках земного шара", то, по мнению эксперта, это уже не сфера бизнеса, а политики. От политической воли, осознанности населения страны многое зависит. И утверждать, что предприниматели воспользовались ситуацией в бедной африканской стране, будет не совсем правильно.

"Они создают рабочие места и изменяют конъюнктуру, и без того плохую, в некую более позитивную плоскость", — заключил Дмитрий Мариничев.

* — признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена
** — запрещена в России

Уточнения

Ке́ния — государство в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании, получила независимость 12 декабря 1963 года.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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