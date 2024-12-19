В России пользователей YouTube ждёт усиление замедлений видеохостинга

В ближайшее время ожидается усиление замедления работы YouTube, вплоть до полной блокировки.
Сообщает РБК. Эту информацию подтвердил и другой источник, уточнив, что на мобильных устройствах пользователей видеохостинга будет наблюдаться серьёзное снижение скорости работы, но говорить о полной блокировке пока не стоит.
Причина замедления связана с тем, что Google не предпринимает активных действий для обновления своей инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что работники Amazon требуют, чтобы крупнейший американский онлайн-ритейлер начал переговоры с их профсоюзом. Сотрудники добиваются повышения зарплаты, дополнительных льгот и улучшения условий труда.
Видеохо́стинг (от лат. video и англ. hosting) — веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере, например, через специальный проигрыватель.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.