В России пользователей YouTube ждёт усиление замедлений видеохостинга

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшее время ожидается усиление замедления работы YouTube, вплоть до полной блокировки.

Фото: Pexels by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ YouTube

Сообщает РБК. Эту информацию подтвердил и другой источник, уточнив, что на мобильных устройствах пользователей видеохостинга будет наблюдаться серьёзное снижение скорости работы, но говорить о полной блокировке пока не стоит.

Причина замедления связана с тем, что Google не предпринимает активных действий для обновления своей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что работники Amazon требуют, чтобы крупнейший американский онлайн-ритейлер начал переговоры с их профсоюзом. Сотрудники добиваются повышения зарплаты, дополнительных льгот и улучшения условий труда.





Уточнения

Видеохо́стинг (от лат. video и англ. hosting) — веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере, например, через специальный проигрыватель.



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