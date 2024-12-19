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Доставка дронами — Дубай делает шаг вперёд в развитии беспилотных технологий

Экономика

Первая лицензия на доставку посылок и медикаментов с помощью дронов была выдана Управлением гражданской авиации Дубая (DCAA).

Дрон
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

Китайская компания Keeta Drone, которая будет осуществлять эту деятельность, уже запустила сеть из шести дронов-курьеров в районе Dubai Silicon Oasis.

Дубай и Абу-Даби (ОАЭ) активно развивают новые виды транспорта, такие как беспилотные летательные аппараты и летающие автомобили. Это поможет уменьшить пробки на городских дорогах.

В Dubai Silicon Oasis продолжают работать четыре маршрута для доставки дронами. Они обслуживают Рочестерский технологический институт (RIT-Dubai) и Dubai Digital Park, обеспечивая их продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми товарами.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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