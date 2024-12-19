Приток иностранных работников в Белоруссию увеличился

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Белоруссии за неполный год количество трудоустроенных иностранных работников увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by AlexChirkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покос травы

Всего на работу было принято около 28,5 тысяч иностранных граждан.

Большинство из них — около 12,5 тысяч человек — прибыли из Туркменистана.

Изменения в законодательстве, регулирующем вопросы трудоустройства иностранцев, стали причиной увеличения числа трудовых мигрантов. 70% этих лиц работают по упрощённой схеме. Нанимателю не требуется получать специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью для таких работников.

Иностранные граждане предпочитают работать на рабочих специальностях. Около полутора тысяч человек занимают руководящие должности. Самыми популярными сферами для трудоустройства являются промышленность, строительство, транспорт и торговля.

Несмотря на приток мигрантов, криминальная обстановка в стране остаётся под контролем.

Уточнения

Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).





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