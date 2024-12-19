В США сотрудники Amazon угрожают забастовкой в праздничный сезон

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В разгар праздничного сезона тысячи сотрудников Amazon (США) угрожают устроить забастовку.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info Товар

Об этом сообщает Quartz. Работники требуют, чтобы крупнейший американский онлайн-ритейлер начал переговоры с их профсоюзом.

По информации от профсоюза водителей-дальнобойщиков, работники добиваются повышения зарплаты, дополнительных льгот и улучшения условий труда.

Один из сотрудников заявил:

"Руководители Amazon должны справедливо относиться к своим работникам — они просто хотят, чтобы их семьи были сыты. Из-за привычки ставить прибыль выше людей руководители Amazon рискуют испортить праздники своим клиентам".

Уточнения

Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира — в Сиэтле.





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