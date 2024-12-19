Пиломатериалы из Сибири в перспективе могут обрабатывать в Калининграде для поставок в Китай

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Калининградская компания "Лесобалт" рассматривает возможность начать обработку пиломатериалов для Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by Б.Навез, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бревна

Об этом сообщает РБК Калининград со ссылкой на издание "Руград".

"Руград" об этом рассказал председатель координационного совета Балтийской контейнерной ассоциации Алексей Расторгуев.

Согласно плану, сначала лес будет доставляться из Сибири в Санкт-Петербург.

Затем он отправится морским путём в Калининград, где на производственных мощностях компании "Лесобалт" пройдёт процесс сушки и расфасовки.

После этого пиломатериалы погрузят в контейнеры и вывезут из порта Балтийска в Шанхай.

В Китае лес будут перевозить по территории страны с помощью речного транспорта.

Уточнения

Пи́ломатериа́лы — продукция из древесины установленных размеров и качества, имеющая, как минимум, две плоско-параллельные пласти.





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