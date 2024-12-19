Алиса Вайдель раскритиковала ЕС за уничтожение автопрома Германии

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алиса Вайдель, кандидат от крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на пост канцлера, высказала жесткую критику в адрес Европейского Союза, утверждая, что он разрушает автомобильную промышленность страны.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

Как сообщает Bloomberg, она предложила преобразовать ЕС в зону свободной торговли, указав, что автомобильный сектор Германии подвергся значительному ущербу из-за запрета, введенного Европейским Союзом, на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который вступит в силу в 2035 году.

В своей предвыборной программе, приуроченной к досрочным выборам 23 февраля, AfD настаивает на выходе Германии из Европейского Союза.

Партия также выступает за противодействие нелегальной миграции, включая высылку сотен тысяч мигрантов.

Вайдель отметила, что в случае ее избрания приоритетами станут контроль над границами, снижение налогов и восстановление атомной энергетики, поскольку в 2023 году Германия закрыла свои последние атомные электростанции.

Кроме того, Вайдель, выступающая за восстановление деловых и политических отношений с Россией, положительно отозвалась о возвращении Дональда Трампа в Белый дом, подчеркивая значимость этих связей для Германии.

Уточнения

Нелега́льная мигра́ция — миграция с нарушением миграционного законодательства государства.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.