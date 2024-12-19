Миграционные вызовы в России — Путин призывает к ужесточению правил и подготовке трудовых мигрантов

Миграционная проблема в России остается актуальной, в то время как в Европе она становится еще более напряженной, отметил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что для уменьшения потока мигрантов необходимо повышать производительность труда.
"Нужно готовить трудовых мигрантов вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования", — сказал российский лидер в ходе прямой линии, которая была совмещена с большой пресс-конференцией.
Путин также высказал мнение, что создание отдельного ведомства для решения миграционных вопросов нецелесообразно. Вместо этого целесообразно улучшить работу существующих подразделений МВД. В дальнейшем можно рассмотреть возможность создания отдельной структуры.
Известно, что российские власти утвердили квоты на привлечение 235 тысяч квалифицированных иностранных специалистов в 2025 году.
Трудовые мигранты в России — иностранные трудовые мигранты, занятые преимущественно физическим трудом, работающие на территории России.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.