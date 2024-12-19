Миграционные вызовы в России — Путин призывает к ужесточению правил и подготовке трудовых мигрантов

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Миграционная проблема в России остается актуальной, в то время как в Европе она становится еще более напряженной, отметил президент Владимир Путин.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Рабочие на стройке

Он подчеркнул, что для уменьшения потока мигрантов необходимо повышать производительность труда.

"Нужно готовить трудовых мигрантов вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования", — сказал российский лидер в ходе прямой линии, которая была совмещена с большой пресс-конференцией.

Путин также высказал мнение, что создание отдельного ведомства для решения миграционных вопросов нецелесообразно. Вместо этого целесообразно улучшить работу существующих подразделений МВД. В дальнейшем можно рассмотреть возможность создания отдельной структуры.

Известно, что российские власти утвердили квоты на привлечение 235 тысяч квалифицированных иностранных специалистов в 2025 году.

Уточнения

Трудовые мигранты в России — иностранные трудовые мигранты, занятые преимущественно физическим трудом, работающие на территории России.





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