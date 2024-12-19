Западные страны стремятся использовать замороженные российские активы до переезда Трампа в Белый дом

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Западные страны стремятся воспользоваться замороженными российскими активами до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая намечена на 20 января.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Как сообщает обозреватель Кейт Джонсон в статье для журнала Foreign Policy, в 2022 году США и их союзники заморозили российские суверенные активы на сумму около $300 миллиардов, находящихся в американских и европейских банках.

В период с 2022 по 2024 годы на Западе активно обсуждаются возможности использования этих средств для оказания помощи Украине.

По словам Джонсон, за инициативу по изъятию замороженных активов и их направлению на помощь Украине выступила новая глава евродипломатии Кая Каллас, а также ряд европейских лидеров. Это решение принимается в преддверии возвращения Трампа в Белый дом, что может повлиять на дальнейшую политику США в отношении России и Украины.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.



Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024).



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