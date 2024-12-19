Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российского защитника Юты Сергачева признали третьей звездой дня в НХЛ
Что делать, если кошке не хватает молока, чтобы накормить котят? Советы, как исправить ситуацию
Рассада в январе: не упустите эти сроки для раннего урожая
Банан — это лучший натуральный энергетик
Мать пропавшего в Сирии журналиста попросила помощи Путина
Секреты ухода за увядающей кожей, которые стоит знать
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Декабрьские акции: где найти автомобиль почти вдвое дешевле
Российскую модель и телеведущую насмерть сбила машина в Париже

Западные страны стремятся использовать замороженные российские активы до переезда Трампа в Белый дом

1:04
Экономика

Западные страны стремятся воспользоваться замороженными российскими активами до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая намечена на 20 января.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Как сообщает обозреватель Кейт Джонсон в статье для журнала Foreign Policy, в 2022 году США и их союзники заморозили российские суверенные активы на сумму около $300 миллиардов, находящихся в американских и европейских банках.

В период с 2022 по 2024 годы на Западе активно обсуждаются возможности использования этих средств для оказания помощи Украине.

По словам Джонсон, за инициативу по изъятию замороженных активов и их направлению на помощь Украине выступила новая глава евродипломатии Кая Каллас, а также ряд европейских лидеров. Это решение принимается в преддверии возвращения Трампа в Белый дом, что может повлиять на дальнейшую политику США в отношении России и Украины.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Садоводство, цветоводство
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки Аудио 
Секрет правильной яичницы: что никогда нельзя добавлять на сковородку
Еда и рецепты
Секрет правильной яичницы: что никогда нельзя добавлять на сковородку Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Самолёт Ан-2. Легендарный кукурузник малой авиации СССР Дмитрий Плотников Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Секреты ухода за увядающей кожей, которые стоит знать
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Западные страны стремятся использовать замороженные российские активы до переезда Трампа в Белый дом
Декабрьские акции: где найти автомобиль почти вдвое дешевле
Российскую модель и телеведущую насмерть сбила машина в Париже
Рябина: 3 удивительных факта, которые пригодятся не только дачникам
Как звезда может быть старше Вселенной: новая теория меняет представления
3 предмета, которые портят ваш интерьер после ремонта
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: важный свидетель обвинения полностью опроверг свои показания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.