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Грузия и Азербайджан готовы делиться электроэнергией с Россией

1:05
Экономика

Грузия и Азербайджан выразили готовность поставлять электроэнергию в Россию в случае возникновения аварийных ситуаций.

ЛЭП
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЛЭП

Как сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина, Азербайджан уже оказывал такую поддержку, поставляя 250-300 МВт электроэнергии. Грузия также может принять участие, но окончательное решение будет зависеть от конкретной ситуации.

Ранее Россия обратилась к этим странам с запросом о возможности временных поставок для стабилизации энергосистемы в случае аварийных режимов, пишет ТАСС.

Ранее Абхазия запросила у России беспроцентные поставки электроэнергии в объёме 327 млн кВт·ч на 2025 год. Это связано с обострением энергокризиса в республике, где из-за нехватки электричества временно закрылись школы и детские сады, а подача электроэнергии ограничена до трёх часов в сутки. Официального ответа на этот запрос пока не поступило.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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