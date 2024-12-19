Доллар обошёл евро в SWIFT

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля доллара в международных платежах внутри системы SWIFT достигла максимального уровня за последние 12 лет, превысив 49%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Как сообщается самой системой SWIFT, доля евро при этом снизилась до самого низкого показателя за последнее десятилетие — 21%. Доля юаня также увеличилась, поднявшись с 2% до 5%.

Управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов в интервью БФМ.РУ прокомментировал эту ситуацию:

"Тренда на дедолларизацию мировой торговли и не было, доллар сохраняет доминирующие позиции за счет большей стабильности, если сравнивать, например, с евро. Если говорить о других альтернативных валютах, как то, например, юань, здесь априори не было возможности для масштабирования доли соответствующих платежей просто потому, что юань не является свободно конвертируемой валютой.

Другой вопрос в том, что, наверное, значимого усиления роли доллара в мировой торговле не происходит, отметил эксперт. Некоторое увеличение его доли, если говорить о платежах в рамках SWIFT, происходит именно потому, что наблюдается некоторый рост доли платежей через другие системы передачи финансовых сообщений, помимо SWIFT. Это и отказ России, и невозможность российских банков проводить платежи через SWIFT.

Уточнения

Юа́нь (кит трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — современная валюта Китайской Народной Республики.

