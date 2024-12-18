ФРС США выбирает стабильность: биткоин остался за бортом

Федеральная резервная система (ФРС) США официально не планирует включать биткоин в свои резервы, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
Он уточнил, что ведомству не разрешено использовать криптовалюты для наполнения резерва, и в ближайшее время изменения закона не предвидится.
По словам Пауэлла, возможность включения биткоина в резервы ФРС теоретически возможна только при условии, что Конгресс США примет соответствующий закон. Пока же такие шаги даже не обсуждаются.
Пауэлл подчеркнул, что ФРС следует строгим правилам и не планирует их обходить ради криптовалют.
"ФРС не имеет права владеть биткоином", — заявил он.
Этот подход отражает осторожное отношение ведомства к нестабильным активам.
Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, the Fed) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.
Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
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