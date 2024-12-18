Украина и Польша хотят построить новый энергетический мост

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина и Польша рассматривают возможность создания новой модели газового транзита, которая может заменить российский маршрут, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

В основе инициативы лежат украинские подземные газовые хранилища и польские LNG-терминалы, которые, по мнению ведомства, способны стать базой для построения независимой бизнес-модели.

Министерство также объявило, что Украина предложила польским партнёрам подписать соглашение о развитии новых межгосударственных газотранспортных точек "входа-выхода", что позволит укрепить энергетическое сотрудничество между двумя странами. Этот проект, как подчеркивают в Киеве, может стать стратегическим шагом на пути к снижению зависимости от российских поставок газа.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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