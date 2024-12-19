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Wildberries упрощает покупку крупногабаритной продукции

1:05
Экономика

Продажи крупногабаритных товаров, включая мебель, бытовую технику и строительные материалы, на платформе Wildberries за период с января по ноябрь 2024 года увеличились в 5 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

Об этом сообщает Газета.Ru ссылаясь на пресс-службу компании.

Ключевым фактором такого роста стало развитие сервиса грузовой доставки. Логистическая служба Wildberries обеспечивает доставку товаров прямо от склада или производителя на этаж покупателя, что значительно облегчает процесс приобретения крупногабаритной продукции.

Кроме того, в ноябре 2024 года число новых продавцов, предлагающих аналогичные товары, возросло в 7 раз.

Как отметил Евгений Булдыгин, руководитель направления грузовой доставки, региональные предприниматели активно используют возможности платформы. Компания продолжает вкладывать средства в развитие логистической инфраструктуры, способствуя расширению бизнеса.

Уточнения

Негабари́тный груз крупногабаритный (англ. oversize load) — это груз, габариты которого превышают допустимые при транспортировке размеры и установленные правилами дорожного движения нормы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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