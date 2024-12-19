Запрет на кальяны и вейпы — Госдума принимает жёсткие меры

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно статистике профильного комитета Государственной Думы, 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет уже пробовали кальяны и вейпы, а среди более взрослой аудитории этот показатель достигает как минимум 50%.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

В России ожидается значительное увеличение административных штрафов за продажу вейпов и табачной продукции несовершеннолетним.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому максимальные санкции для физических лиц могут достигать 300 тысяч рублей, а для юридических — до 2 миллионов рублей.

При повторной продаже никотиносодержащей продукции детям продавцам грозит уголовная ответственность, включая возможность назначения исправительных работ сроком до одного года.

Депутаты приняли закон по этому вопросу накануне.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.



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