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Показатели производства минеральных удобрений в России достигли рекордного значения

1:15
Экономика

18 декабря глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сделал заявление о том, что в 2024 году в России будет установлен новый рекорд по производству минеральных удобрений.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Объём выпуска превысит 63 миллиона тонн, что больше всех предыдущих показателей советского периода и последующих лет, сообщил Гурьев на телеканале "Россия 24".

За последнее десятилетие в сектор минеральных удобрений было инвестировано около 2 триллионов рублей. Увеличение производства сопровождается ростом внутренних поставок.

Ожидается, что объём удобрений, поставляемых на внутренний рынок, составит около 5,5 миллиона тонн — это станет ещё одним историческим максимумом.

Гурьев также сообщил, что в ближайшее десятилетие в отрасль будут вложены инвестиции в размере примерно 1,5–1,7 триллиона рублей. Это позволит увеличить объёмы производства до запланированных 80 миллионов тонн удобрений внутри страны уже к 2030 году.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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