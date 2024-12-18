Показатели производства минеральных удобрений в России достигли рекордного значения

18 декабря глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сделал заявление о том, что в 2024 году в России будет установлен новый рекорд по производству минеральных удобрений.
Объём выпуска превысит 63 миллиона тонн, что больше всех предыдущих показателей советского периода и последующих лет, сообщил Гурьев на телеканале "Россия 24".
За последнее десятилетие в сектор минеральных удобрений было инвестировано около 2 триллионов рублей. Увеличение производства сопровождается ростом внутренних поставок.
Ожидается, что объём удобрений, поставляемых на внутренний рынок, составит около 5,5 миллиона тонн — это станет ещё одним историческим максимумом.
Гурьев также сообщил, что в ближайшее десятилетие в отрасль будут вложены инвестиции в размере примерно 1,5–1,7 триллиона рублей. Это позволит увеличить объёмы производства до запланированных 80 миллионов тонн удобрений внутри страны уже к 2030 году.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
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