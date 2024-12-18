Акции Nissan взлетели на фоне новостей о возможном объединении с Honda

На торгах в среду, 18 декабря, акции японской автомобильной компании Nissan Motor (Япония) выросли на 24% — до 417,6 японской иены.
Это самый большой дневной прирост как минимум за последние 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Рост спроса на акции Nissan связан с надеждами инвесторов на то, что потенциальное объединение с Honda Motor (Япония) поможет японскому автопроизводителю преодолеть финансовый кризис.
В среду исполнительный вице-президент Honda Синдзи Аояма рассказал, что компания рассматривает несколько вариантов сотрудничества с Nissan: слияние автопроизводителей, объединение капиталов или создание холдинговой компании. Он не уточнил, когда будет принято окончательное решение.
Бумаги Nissan Motor показали значительный рост на японском фондовом индексе Nikkei 225, так как инвесторы положительно отреагировали на новости о возможном слиянии компаний.
Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
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