С чем пришли — Дональд Трамп вновь сформировал самый состоятельный кабинет министров

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп в очередной раз собрал "самый богатый кабинет министров" с совокупным состоянием свыше 450 млрд долларов.
Об этом сообщает американский новостной сайт Quartz. В очередной публикации расписан топ-8 "самых-самых". Илон Маск, конечно же, лидер с его 448 млрд долларов.
Члены второй администрации Трампа, безусловно, будут лоббировать свои интересы (все они руководители компаний в сфере недвижимости, фармацевтики, IT-технологий, оборонной промышленности, автомобилестроения, аэрокосмической и банковской). В Америке лоббистская деятельность — "созревший" институт.
Инна Андронова, доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН, в интервью Pravda.Ru отметила, что любое правительство любой страны состоит из бывших, либо из нынешних глав корпораций. По словам эксперта, это норма в современном мире.
И если "у руля" оказались главы каких-то компаний, то, конечно, "эти корпорации будут очень хорошо себя чувствовать". А вот у оппонентов могут быть проблемы.
В чем плюсы для экономики страны? Каждая "привилегированная" корпорация будет вносить свою лепту. Самое главное, чтобы интересы страны и корпораций совпадали. В противном случае — для экономики обязательно наступит время собирать камни. А этот "процесс" может затянуться, что крайне нежелательно для экономики любой страны.
Лобби́зм (англ. lobbyism от lobby, «кулуары») — вид деятельности, заключающийся в воздействии со стороны физических лиц и представителей государственных и негосударственных организаций на международные организации и объединения, органы государственной власти, или органы местного самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) ими определённых решений.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.