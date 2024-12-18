Авито Путешествия подвели итоги года на рынке краткосрочной аренды жилья в России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Калининградская область заняла 11-е место среди 20 регионов России по количеству бронирований посуточных квартир.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Такие предварительные результаты года на рынке краткосрочной аренды жилья в стране предоставило агентство "Авито Путешествия", сообщает РБК.

Стоимость проживания в арендованной квартире в Калининградской области, к примеру, составляет 3700 рублей за сутки. Это выше средних показаний по стране, которые составили 3200 рублей. Доля таких бронирований — 2% от общего числа.

Дешевле всего посуточные квартиры в Башкирии и Челябинской области (по 2500 рублей), Иркутской области (2600 рублей), а также в Самарской, Воронежской и Тюменской областях (по 2700 рублей).

Самые дорогие направления в этом году — Москва (4900 рублей), Санкт-Петербург (4100 рублей), Нижегородская область и Краснодарский край (по 3800 рублей в сутки).

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.