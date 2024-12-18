Самый ненужный газовоз России оказался под ударом Евросоюза

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз ввел ограничения на танкер "Кристоф де Маржери", принадлежащий "Совкомфлоту", сообщает EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Танкер не может получить ремонт в европейских портах из-за риска вторичных санкций. "Кристоф де Маржери" обслуживает проект "Ямал СПГ", который остается важным источником газа для ЕС.

Танкер не прошел профилактический ремонт во французском Бресте и датском Оденсе. К тому же западные запчасти сложно интегрировать в сложное программное обеспечение судна.

Известно, что танкер завершил последний рейс в июне в Китае и сейчас находится в Карском море. Теперь он может пополнить флот санкционных газовозов для "Арктик СПГ — 2". Путь в Европу для судна закрыт.

"Совкомфлот" уже находится под санкциями, которые вряд ли сильно повлияют на вывоз ямальского СПГ.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



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