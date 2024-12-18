Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем грозит глобальное потепление: прогнозы ученых на ближайшие десятилетия
Прохор Шаляпин проехался по улицам Москвы на тройке лошадей
Как хранить мячи, лыжи и другой спортинвентарь?
Спор Царьграда и Гугла: суд Мадрида поставил на место США и Англию
Лариса Гузеева вышла на связь из-за границы: мне нет веселья
Холодильник — идеальное место для хранения семян
Эффект плато: что это и как с ним справиться
100 тысяч солдат могут поехать на Украину. Какие у Запада планы на случай завершения конфликта?
Собаки, которые не нарушат покой: лучшие породы для городской жизни

Самый ненужный газовоз России оказался под ударом Евросоюза

0:54
Экономика

Евросоюз ввел ограничения на танкер "Кристоф де Маржери", принадлежащий "Совкомфлоту", сообщает EADaily.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Танкер не может получить ремонт в европейских портах из-за риска вторичных санкций.  "Кристоф де Маржери" обслуживает проект "Ямал СПГ", который остается важным источником газа для ЕС. 

Танкер не прошел профилактический ремонт во французском Бресте и датском Оденсе. К тому же западные запчасти сложно интегрировать в сложное программное обеспечение судна. 

Известно, что танкер завершил последний рейс в июне в Китае и сейчас находится в Карском море. Теперь он может пополнить флот санкционных газовозов для "Арктик СПГ — 2". Путь в Европу для судна закрыт. 

"Совкомфлот" уже находится под санкциями, которые вряд ли сильно повлияют на вывоз ямальского СПГ. 

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Домашние животные
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам Аудио 
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР
Военные новости
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Аудио 
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Шоу-бизнес
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Последние материалы
Секреты московских парков: чем заняться зимой
Спор Царьграда и Гугла: суд Мадрида поставил на место США и Англию
Лариса Гузеева вышла на связь из-за границы: мне нет веселья
Холодильник — идеальное место для хранения семян
Эффект плато: что это и как с ним справиться
100 тысяч солдат могут поехать на Украину. Какие у Запада планы на случай завершения конфликта?
Собаки, которые не нарушат покой: лучшие породы для городской жизни
ВСУ пытались ударить по Ростову ракетами
Экспресс-макияж в пути: что нужно, чтобы выглядеть безупречно
Кто в группе риска: профессии с низким шансом заболеть Альцгеймером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.