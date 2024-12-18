Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix оштрафован голландским надзорным органом

Голландский надзорный орган оштрафовал компанию Netflix (США) на 4,75 миллиона евро (5 миллионов долларов) за нарушение конфиденциальности данных пользователей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судейский молоток

По результатам расследования "выяснилось, что Netflix не предоставил клиентам чёткой информации в своём заявлении о конфиденциальности" о том, как компания обрабатывала их данные в период с 2018 по 2020 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на Агентство по защите данных Нидерландов.

"У крупных технологических компаний так много персональных данных о людях, что иногда они незаконно обмениваются ими с другими фирмами. Кроме того, клиенты не получали достаточной информации, когда спрашивали Netflix, какие данные компания собирает о них", — рассказал Алеид Вольфсен, председатель голландского управления по защите данных.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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