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Apple сталкивается с правовыми проблемами в Европе из-за конфликтных ресурсов из Конго

1:14
Экономика

Демократическая Республика Конго инициировала уголовные иски против дочерних компаний Apple во Франции и Бельгии, обвиняя технологическую компанию в использовании конфликтных минералов в своей цепочке поставок.

Apple Store в Америке
Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Apple Store в Америке

Об этом сообщили юристы правительства Конго агентству Reuters.

Apple решительно отвергает эти обвинения, утверждая, что предупредила своих поставщиков о запрете использования минералов, добытых в Конго или Руанде. 

Конго является значительным источником олова, тантала и вольфрама — минералов, которые применяются в производстве компьютеров и мобильных телефонов. Международные юристы, представляющие интересы Конго, утверждают, что Apple использует полезные ископаемые, добытые в стране и отмытые через международные цепочки поставок. Они считают это основанием для обвинения компании в соучастии в преступлениях, совершаемых на территории Конго.

В рамках параллельных жалоб, поданных в понедельник в прокуратуру Парижа и бельгийскую следственную прокуратуру, Конго обвинила местные дочерние компании Apple France, Apple Retail France и Apple Retail Belgium в ряде правонарушений.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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