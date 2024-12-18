Газовый конфликт между тремя странами угрожает Молдавии

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поделился своим мнением о возможной утрате Молдавией российского газа.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

По словам Юшкова, это станет реальностью, если не удастся договориться о транзите газа между Россией, Украиной и странами Европы. Юшков подчеркнул, что Украина использует транзит как инструмент давления на Европу, пытаясь перенести точку сдачи газа на границу с Россией, что создаёт дополнительные сложности.

Эксперт отметил, что Молдавия будет ожидать разрешения конфликта между этими сторонами. Однако существует одна проблема.

"Проблема в том, что Украина пытается замкнуть на себя контакты с европейцами", — заявил Юшков.

Он также указал, что перемещение точки приёма газа на южный маршрут было бы сложным и нецелесообразным шагом.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

