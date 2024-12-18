Банкоматы Сбера завершают обновление программного обеспечения

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк обновил программное обеспечение 99% своих банкоматов, чтобы они могли принимать пятитысячную банкноту нового образца, сообщила журналистам старший вице-президент и глава блока "Сеть продаж" банка Татьяна Галкина.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

По ее словам, обновление программного обеспечения позволило 99% банкоматов Сбера принимать новую пятитысячную купюру. Необходимость выводить из эксплуатации составляют лишь 1% сторонних американских устройств, что планируется сделать в следующем году, сообщает ТАСС.

Модернизированную купюру номиналом 5 000 рублей Банк России представил в октябре 2023 года, и с тех пор она постепенно поступает в оборот по всей стране. В настоящий момент в обращении находятся три варианта пятитысячной банкноты: образец 1997 года, его модификация 2010 года и новая версия 2023 года. Все они имеют одинаковые размеры и близкую цветовую гамму.

На лицевой стороне новой купюры изображена стела "Европа - Азия", а на обратной стороне можно увидеть памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стелу "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. Automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.





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