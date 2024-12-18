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Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию

Экономика

Европейский союз планирует ввести новые санкции против импорта цветных металлов из России.

Алюминий
Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алюминий

Об этом сообщил Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал", как передают РИА Новости.

Худалов отметил, что данная инициатива ЕС направлена на повышение цен на алюминий, так как европейские компании сталкиваются с трудностями в конкуренции с китайским рынком.

"Европейские компании сталкиваются с трудностями в конкурентной борьбе и, как следствие, возникла необходимость увеличения стоимости алюминия. Это обосновано политически безопасным шагом — введением антироссийских санкций",  — заявил Худалов.

 

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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