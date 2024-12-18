Японский ответ Tesla: Honda и Nissan начинают переговоры о слиянии

Японские автопроизводители Honda и Nissan начинают переговоры о слиянии. Как сообщает Nikkei, объединение может стать ответом на усиливающуюся конкуренцию со стороны Tesla и китайских производителей электромобилей, таких как BYD.
Автопром переживает непростые времена:
Honda и Nissan, несмотря на совместные продажи в 7,4 млн автомобилей в 2023 году, теряют позиции в Китае. Ситуация требует решительных шагов.
Если сделка состоится, это станет крупнейшим слиянием в отрасли с 2021 года. Однако:
Honda и Nissan заявили, что на данный момент никакое слияние не анонсировано, но обе компании "исследуют возможности для сотрудничества".
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
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