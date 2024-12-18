Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выяснилось, какие города могут похвастать самыми доступными квартирами в России
Секреты успешного выращивания лука-порея на участке
Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект
Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой
Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию
Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь
Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров
Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут

Японский ответ Tesla: Honda и Nissan начинают переговоры о слиянии

1:32
Экономика

Японские автопроизводители Honda и Nissan начинают переговоры о слиянии. Как сообщает Nikkei, объединение может стать ответом на усиливающуюся конкуренцию со стороны Tesla и китайских производителей электромобилей, таких как BYD.

Машина, калькулятор и монеты на столе
Фото: freepik.com by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина, калькулятор и монеты на столе

Сложности на мировом рынке

Автопром переживает непростые времена:

  1. Китай лидирует по продажам электрокаров — почти 70% мировых EV-продаж приходится на Китай.
  2. Ценовая война: Tesla и BYD вынудили игроков снижать затраты и ускорять разработки.
  3. Проблемы в Европе и США: низкий спрос, высокие затраты и слабая инфраструктура замедляют переход на электромобили.

Honda и Nissan, несмотря на совместные продажи в 7,4 млн автомобилей в 2023 году, теряют позиции в Китае. Ситуация требует решительных шагов.

Последствия и риски

Если сделка состоится, это станет крупнейшим слиянием в отрасли с 2021 года. Однако:

  1. США могут усилить контроль над сделкой. Дональд Трамп, известный жесткой позицией по импортным авто, может потребовать уступок от компаний.
  2. Евросоюз и Китай продолжат оказывать давление на японских автопроизводителей.

Honda и Nissan заявили, что на данный момент никакое слияние не анонсировано, но обе компании "исследуют возможности для сотрудничества".

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок
Новости спорта
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок Аудио 
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью
Экономика и бизнес
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью Аудио 
Статистика надёжности: три внедорожника, которые не подведут
Авто
Статистика надёжности: три внедорожника, которые не подведут Аудио 
Популярное
Напиток, который защитит печень в Новый год

Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.

Напиток, который защитит печень в Новый год
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Последние материалы
Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект
Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой
Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию
Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь
Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров
Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут
Витамин D и беременность: что важно знать будущей маме
Анора с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях стала лучшим фильмом года по версии IndieWire
Спорт для ума: улучшить интеллект школьникам помогут эти тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.