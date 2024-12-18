Забастовка рабочих Volkswagen может закончиться в ближайшие сутки

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Переговоры между руководством Volkswagen и немецкими профсоюзами по соглашению о сокращении издержек близятся к критической точке.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Логотип Volkswagen

По словам источника Reuters, знакомого с ходом дискуссий, стороны либо достигнут компромисса в ранние часы среды, либо перенесут окончательное решение на следующий год.

Затянувшиеся переговоры и угроза забастовок

После 13-часовой встречи в понедельник, завершившейся далеко за полночь, пятый раунд переговоров продолжается и, вероятно, затянется до утра среды. Volkswagen и профсоюзы выражают стремление к соглашению в этом году, однако ключевые вопросы, такие как возможное закрытие заводов, остаются камнем преткновения. Руководство компании настаивает на необходимости этой меры для оптимизации затрат, в то время как профсоюзы категорически против.

Если компромисс не будет достигнут, профсоюзы угрожают усилением забастовок в январе. На текущий момент около 100 тысяч рабочих уже участвовали в двух крупнейших протестах в истории концерна, выступая против планов по сокращению зарплат и возможного закрытия немецких заводов.

Последствия провала переговоров

В случае срыва договорённостей рабочие могут провести 24-часовые или бессрочные забастовки. По словам председателя профсоюза Даниэлы Кавалло, "работники не хотят встречать Рождество в страхе".

Главные проблемы Volkswagen — это снижение спроса, рост издержек и растущая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей, что ставит компанию перед непростым выбором. Переговоры рассматриваются как "последний шанс" заключить соглашение до конца года и избежать эскалации конфликта в 2025 году.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.



Volkswagen AG ( немецкий: [ˈfɔlksˌvaːgŋ̍] ) — немецкий автомобильный концерн.



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