Экспорт нефти из России морским путём рухнул на 11%

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский экспорт нефти морским путём упал на 11% за последние два месяца. В период до 15 декабря средний объем поставок составил 3,06 млн баррелей в сутки против 3,46 млн баррелей в начале октября, сообщает Bloomberg.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер

Причины падения — техническое обслуживание в порту Приморск, давление ОПЕК+ и санкционные ограничения Запада.

Простои в Приморске: временная или системная проблема?

На прошлой неделе Приморск — ключевой порт для российских поставок — столкнулся с четырёхдневным простоем отгрузок. По данным Bloomberg, причиной стала либо ремонтная работа на терминале, либо неполадки на нефтепроводе. Такой сбой существенно снизил объёмы экспортируемой нефти.

Давление ОПЕК+

Россия входит в состав ОПЕК+, объединения стран, регулирующих добычу нефти для поддержания цен на мировом рынке. Стремясь соответствовать своей квоте, Москва сокращает объёмы поставок, несмотря на экономические потери.

Запад усиливает санкции против "теневого флота"

В ноябре Великобритания и ЕС ввели новые ограничения против так называемого "теневого флота" — танкеров, которые Россия использует для обхода санкций. В частности, Великобритания наложила санкции на 30 судов, что стало крупнейшим пакетом мер против российской нефтяной логистики. Цель — ограничить доходы России от экспорта и усилить экономическое давление на Москву.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.