Экспорт нефти из России морским путём рухнул на 11%

Российский экспорт нефти морским путём упал на 11% за последние два месяца. В период до 15 декабря средний объем поставок составил 3,06 млн баррелей в сутки против 3,46 млн баррелей в начале октября, сообщает Bloomberg.
Причины падения — техническое обслуживание в порту Приморск, давление ОПЕК+ и санкционные ограничения Запада.
На прошлой неделе Приморск — ключевой порт для российских поставок — столкнулся с четырёхдневным простоем отгрузок. По данным Bloomberg, причиной стала либо ремонтная работа на терминале, либо неполадки на нефтепроводе. Такой сбой существенно снизил объёмы экспортируемой нефти.
Россия входит в состав ОПЕК+, объединения стран, регулирующих добычу нефти для поддержания цен на мировом рынке. Стремясь соответствовать своей квоте, Москва сокращает объёмы поставок, несмотря на экономические потери.
В ноябре Великобритания и ЕС ввели новые ограничения против так называемого "теневого флота" — танкеров, которые Россия использует для обхода санкций. В частности, Великобритания наложила санкции на 30 судов, что стало крупнейшим пакетом мер против российской нефтяной логистики. Цель — ограничить доходы России от экспорта и усилить экономическое давление на Москву.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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