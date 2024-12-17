Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот рецепт засолки горбуши покоряет интернет: узнайте, как приготовить идеальное филе
К берегам Анапы вынесло мазут — купальный сезон в ближайшие два года будет невозможен
Наследники, осужденные и арендаторы-призраки! Названы главные риски при покупке жилья
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Меняем антифриз легко и правильно
Какие блюда категорически нельзя сочетать с шампанским
Как подарить кошке радость в обычной квартире
Секреты домашнего педикюра для мягких и ухоженных ног
Секрет сочной курицы: простой способ, который покоряет интернет

Компанию из ОАЭ уличили в отмывании денег для КНДР

1:03
Экономика

"Санкции бьют по криптокошелькам" — именно так можно охарактеризовать последние меры США против компаний и граждан, подозреваемых в отмывании денег для Северной Кореи.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Что произошло?

Администрация США ввела санкции против двух граждан Китая, проживающих в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также местной фирмы. Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, они якобы оказывали помощь КНДР в переводе и конвертации криптовалюты.

Цель санкций

"Сегодняшние санкции являются частью предпринимаемых усилий по пресечению операций по отмыванию денег КНДР для финансирования противоправных программ режима по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет", — пояснил Миллер.

Что грозит нарушителям?

Внесение в чёрный список означает замораживание всех активов в США и запрет американским гражданам и компаниям на ведение бизнеса с фигурантами санкционного списка.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Еда и рецепты
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе Аудио 
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Популярное
Напиток, который защитит печень в Новый год

Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.

Напиток, который защитит печень в Новый год
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок
Последние материалы
В бою Усик — Фьюри будет использоваться ИИ
Январь на даче: идеальные культуры для рассады
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
У водителей обнаружили способность противостоять болезни Альцгеймера
Уникальный источник витамина D, который должен быть в рационе каждой семьи
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Снегопады и лавины — в Абхазии Рицинский парк закрыт для посещения
Как избежать повреждений при вождении по неровным дорогам
Идеальный рецепт тыквенного сока с апельсином для зимы
Эти привычки приводят к деменции: как спасти мозг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.