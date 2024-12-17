Компанию из ОАЭ уличили в отмывании денег для КНДР

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Санкции бьют по криптокошелькам" — именно так можно охарактеризовать последние меры США против компаний и граждан, подозреваемых в отмывании денег для Северной Кореи.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Что произошло?

Администрация США ввела санкции против двух граждан Китая, проживающих в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также местной фирмы. Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, они якобы оказывали помощь КНДР в переводе и конвертации криптовалюты.

Цель санкций

"Сегодняшние санкции являются частью предпринимаемых усилий по пресечению операций по отмыванию денег КНДР для финансирования противоправных программ режима по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет", — пояснил Миллер.

Что грозит нарушителям?

Внесение в чёрный список означает замораживание всех активов в США и запрет американским гражданам и компаниям на ведение бизнеса с фигурантами санкционного списка.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.



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