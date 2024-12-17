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Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину

1:21
Экономика

Ключевые газовые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения газового транзита через Украину.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Как сообщает Bloomberg, среди подписантов значатся словацкая SPP и оператор газовой сети Eustream AS, венгерские компании MOL Uzbek Oil and Gas Plc и MVM Zrt, а также торговые ассоциации и промышленные клиенты из Австрии, Италии, Венгрии и Словакии.

Глава правления SPP Войтех Ференц подчеркнул, что документ будет направлен председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Мы хотим предоставить информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности региона", — отметил он.

Согласно данным SPP, отсутствие транзитного соглашения приведет к "значительному экономическому ущербу" для Европы. Словакия, например, потеряет более €220 млн на закупке и доставке газа из альтернативных источников. Для Украины прекращение транзита может стать критическим и грозит необратимым ущербом газовой инфраструктуре страны.

При этом неназванный представитель Евросоюза сообщил агентству, что комиссия не заинтересована в продолжении газового транзита через Украину.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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