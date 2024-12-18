Этиловый спирт подорожает в 2025 году в России

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший отечественный производитель алкоголя, компания "Росспиртпром", уведомила своих партнеров о планируемом повышении цен на этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, которое вступит в силу с 1 января 2025 года.

Фото: 500px.com by Юрий Самойлов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Водка

Новая цена составит 1060 рублей за 1 декалитр (дал)., сообщают "Ведомости"

Производитель объясняет это решение увеличением стоимости заемного капитала в результате изменения ключевой ставки Центрального банка России, а также ростом себестоимости своей продукции. Причины этого повышения связаны как с подорожанием основного сырья, так и с увеличением цен на товары и услуги, необходимые для поддержания устойчивого производства. В компании также отметили, что им требуется увеличить инвестиции в основной капитал для сохранения объемов производства на всех своих заводах.

Директор центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз добавил, что стоимость одного литра этилового спирта с 1 января 2025 года составит 106 рублей.

Уточнения

Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки.



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