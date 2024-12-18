Удмуртия готовится к масштабному строительству птицефабрики

В Сарапульском районе Удмуртской Республики планируется строительство птицефабрики по производству яиц.

Данный инвестиционный проект, объемом в 10 миллиардов рублей, включает возведение двух филиалов птицефабрики "Вараксино".

Проектная мощность этих объектов составит 340 миллионов и 157 миллионов яиц в год. Эту информацию сообщает пресс-служба главы региона Александра Бречалова.

"Страна живет и развивается, когда работают предприятия, когда живет деревня и когда появляются такие амбициозные и очень важные проекты. Удмуртия уже сейчас занимает ведущие позиции по производству молока и яиц. Новые проекты сделают нас еще более конкурентоспособными на рынке, обеспечат продовольственную безопасность страны. Конечно, это еще рабочие места и налоги. Развивается бизнес — развивается инфраструктура, улучшается качество жизни селян. Когда есть все эти составляющие, люди приезжают в деревню, создают семьи", — цитируются слова главы региона.