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Удмуртия готовится к масштабному строительству птицефабрики

1:09
Экономика

В Сарапульском районе Удмуртской Республики планируется строительство птицефабрики по производству яиц.

Куры
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Cooper, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куры

Данный инвестиционный проект, объемом в 10 миллиардов рублей, включает возведение двух филиалов птицефабрики "Вараксино".

Проектная мощность этих объектов составит 340 миллионов и 157 миллионов яиц в год. Эту информацию сообщает пресс-служба главы региона Александра Бречалова.

"Страна живет и развивается, когда работают предприятия, когда живет деревня и когда появляются такие амбициозные и очень важные проекты. Удмуртия уже сейчас занимает ведущие позиции по производству молока и яиц. Новые проекты сделают нас еще более конкурентоспособными на рынке, обеспечат продовольственную безопасность страны. Конечно, это еще рабочие места и налоги. Развивается бизнес — развивается инфраструктура, улучшается качество жизни селян. Когда есть все эти составляющие, люди приезжают в деревню, создают семьи", — цитируются слова главы региона.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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