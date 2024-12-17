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Вадим Чебан о перспективах Газпрома — резервирование на январь по Турецкому потоку стоит дороже

Экономика

"Газпром" может зарезервировать суточные объемы газа по Трансбалканскому трубопроводу на январь. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на слова временного председателя правления АО Moldovagaz Вадима Чебана.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Эти объемы будут стоить дороже, чем в 2019 году. Трансбалканский трубопровод остается единственным альтернативным маршрутом для Молдавии. Договор о транзите газа через Украину истекает в конце года. Киев не хочет продлевать договор, что делает Трансбалканский коридор единственным маршрутом.

В 2019 году Молдавия не была готова к приему газа, сейчас проблема в воле "Газпрома". В случае ежедневных закупок газа через Трансбалканский коридор вырастут транспортные тарифы.

Эти тарифы должен платить "Газпром" или тираспольцы, но тираспольцы не платят.

С 2022 года Молдавия получает газ из Украины и Румынии, а электроэнергию из Приднестровья.

Кишинев направляет Тирасполю весь объем газа, что обеспечивает 90% потребностей Молдавии в электричестве. При отсутствии газоснабжения МолдГРЭС перейдет на уголь, что исключит экспорт электроэнергии.

Власти Молдавии рассматривают возможность использования Трансбалканского трубопровода для обеспечения Приднестровья газом.

В Тирасполе введен режим чрезвычайного положения из-за проблем в энергетике.

Известно также, что Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы на границе с Россией.

Последний аукцион должен был пройти 9-16 декабря, включая резервирование Трансбалканского газопровода.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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