Акции Газпрома достигли минимальных значений за 15 лет

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

К 17:20 мск котировки акций компании "Газпром" замедлили своё снижение и достигли уровня 106,87 рубля.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Цена акций упала до минимума, который компания не видела с января 2009 года, когда котировки составили 101,64 рубля.

На 16:32 мск акции "Газпрома" стоили 106,1 рубля, что соответствует снижению на 2,4%.

Однако к 17:20 падение немного приостановилось, и акции компании продавались по 106,87 рубля, снизившись на 1,69%.

Одной из возможных причин такого снижения может быть введение санкций со стороны США, объявленных против компании 17 декабря.

Ранее сообщалось, что экономика Германии стала на 5% меньше по сравнению с допандемийным уровнем. Потеря более дешевых российских энергоносителей, постепенный крах автогигантов Volkswagen, Mercedes-Benz Group и уменьшение экспорта усугубили ситуацию.

Уточнения

Котиро́вка (от фр. coter, «метить») — текущая цена финансового актива, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу (предлагается оферта).



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