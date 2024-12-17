Исследование Домклик — где россияне чаще всего берут ипотеку

Эксперты "Домклик" Сбербанка проанализировали данные о сделках за текущий 2024 год и составили список регионов-лидеров по объему выдачи ипотеки.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Первое место в рейтинге заняла Москва с общей суммой выданных жилищных кредитов в размере 240,3 миллиарда рублей (11,6% от общего объёма выдач по России).

На втором месте — Московская область с 191,2 миллиарда рублей, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с показателем в 119,8 миллиарда рублей.

Далее следуют Краснодарский край (четвёртое место, 113 миллиардов рублей) и Тюменская область (пятое место, 88,2 миллиарда).

В первую десятку также вошли Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская область и Приморский край.

В Сбербанке предполагают, что общий объём выдачи ипотечных кредитов банка по итогам года составит 2,6 триллиона рублей.

Уточнения

Домклик — онлайн-сервис (сайт и мобильное приложение) для подачи заявки на ипотечный кредит Сбербанка, поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости, а также проведения сделки по недвижимости.





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