В Казахстане налоговые органы требуют декларировать доходы от продажи криптовалют

В США инвестор Фрэнк Ричард был заключен в тюрьму за сокрытие доходов от криптовалюты.
В Казахстане также требуется декларировать доходы от продажи криптовалют, сообщает inbusiness.kz. Как выяснилось, декларировать необходимо все ценные бумаги, финансовые инструменты, цифровые активы и доли в инвестиционных фондах. Декларация должна содержать информацию о количестве, эмитенте и курсе покупки активов.
Доходы от продажи криптовалют облагаются налогом по курсу на момент продажи. Если курс продажи ниже курса покупки, налог начисляется на разницу. Декларировать брокерские счета не требуется. Информация о счетах в иностранных банках должна быть указана в разделе "Сведения о счетах в иностранных банках".
Если нет документов, подтверждающих покупку, необходимо декларировать все криптовалюты. Декларирование криптовалюты в будущем будет осуществляться по курсу на момент продажи.
Курс биткоина продолжает расти, несмотря на заявления о его "нулевой" стоимости. Эксперты считают, что биткоин остается спекулятивным активом.
Известно, что лоббисты пытаются принять биткоин как международную цифровую валюту.
Однако криптовалюта не стала международной резервной валютой и остается рискованным активом. Квантовые технологии могут сделать криптозащиту биткоина уязвимой.
Эмите́нт (англ. issuer) — организация, которая выпускает (эмитирует) ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.