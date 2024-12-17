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В Казахстане налоговые органы требуют декларировать доходы от продажи криптовалют

1:31
Экономика

В США инвестор Фрэнк Ричард был заключен в тюрьму за сокрытие доходов от криптовалюты. 

Биткоин на клавиатуре
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биткоин на клавиатуре

В Казахстане также требуется декларировать доходы от продажи криптовалют, сообщает inbusiness.kz. Как выяснилось, декларировать необходимо все ценные бумаги, финансовые инструменты, цифровые активы и доли в инвестиционных фондах. Декларация должна содержать информацию о количестве, эмитенте и курсе покупки активов.

Доходы от продажи криптовалют облагаются налогом по курсу на момент продажи. Если курс продажи ниже курса покупки, налог начисляется на разницу. Декларировать брокерские счета не требуется. Информация о счетах в иностранных банках должна быть указана в разделе "Сведения о счетах в иностранных банках".

Если нет документов, подтверждающих покупку, необходимо декларировать все криптовалюты. Декларирование криптовалюты в будущем будет осуществляться по курсу на момент продажи. 

Курс биткоина продолжает расти, несмотря на заявления о его "нулевой" стоимости. Эксперты считают, что биткоин остается спекулятивным активом. 

Известно, что лоббисты пытаются принять биткоин как международную цифровую валюту. 

Однако криптовалюта не стала международной резервной валютой и остается рискованным активом. Квантовые технологии могут сделать криптозащиту биткоина уязвимой. 

Уточнения

Эмите́нт (англ. issuer) — организация, которая выпускает (эмитирует) ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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